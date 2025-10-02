Giovedì 2 Ottobre 2025

Dare risposte ai moderati

Raffaele Bonanni
Dare risposte ai moderati
2 ott 2025
Gasperini, tre rigori sbagliati? Non esiste la parola abbattersi

"Non mi è mai capitato di sbagliare tre rigori nella stessa occasione. E' una situazione quasi unica, casuale. Ovviamente ha compromesso il risultato". Lo ha detto Gian Piero Gasperini a Sky Sport dopo la sconfitta della Roma contro il Lille. "Siamo uomini di sport, ma nessuno si abbatte. Non esiste. Per fortuna si gioca ogni tre giorni e c'è sempre una nuova occasione", ha aggiunto. E poi: "Siamo andati in svantaggio troppo presto e abbiamo messo loro nelle condizioni migliori di giocare. Ma al di là di qualche errore sul piano tecnico la Roma ha fatto una partita con grande voglia e ritmo. C'è stata grande intensità, delle cose positive ci sono".

