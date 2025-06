Gasparri ribadisce: Forza Italia favorevole al limite dei mandati regionali

"La nostra posizione sul terzo mandato non è cambiata". L'ha detto Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, interpellato dall'ANSA dopo le ultime dichiarazioni di Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, sui mandati dei governatori. "FI è sempre stata a favore del limite ai mandati dei presidenti delle Regioni". Gasparri ha aggiunto: "Vogliamo capire meglio. Stasera sentirò Donzelli per valutare il dibattito che si è aperto all'interno del suo partito", ricordando che "per quanto ne so, i leader ne parleranno".