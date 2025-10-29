Gasparri, maggioranza raccoglierà per prima firme referendum

Mercoledì 29 Ottobre 2025

29 Ottobre 2025

Raffaele Marmo
Profeti di sventura
29 ott 2025
Può farlo un quinto dei parlamentari,lo faremo come centrodestra

Noi saremo i primi a promuovere il referendum sulla riforma della giustizia, perché vogliamo che i cittadini si pronuncino. La Costituzione prevede che il referendum costituzionale possa essere richiesto da un quinto dei parlamentari ed è quello che faremo come centrodestra. La giustizia deve funzionare meglio e la riforma costituzionale è un avvio". Così a Agorà, su Rai Tre, il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

"Domani - ha proseguito Gasparri - noi dedicheremo il voto al Presidente Berlusconi, una delle tante vittime della malagiustizia. Alle 12 saluteremo l'approvazione definitiva della riforma costituzionale in piazza Navona. D'altra parte, l'uso politico della giustizia è stato un cancro di questo Paese e ancora prosegue, anche sotto forma di 'non uso'. Un esempio: mi auguro che a Venezia qualcuno perseguiti i comunisti che sono andati ad impedire a un esponente della sinistra, Fiano, di parlare solo perché ebreo. L'antisemitismo sta diventando allarmante. Per questo ho aderito alla manifestazione contro l'antisemitismo che si terrà domani a Roma, alle 19, in Piazza Santi Apostoli, su iniziativa di alcune associazioni".

"Quanto alla riforma - ha aggiunto - prevede la separazione delle carriere, per cui un conto sarà il magistrato dell'accusa, altro conto il giudice, e si interverrà sul Csm, che attualmente si occupa delle nomine sulla base delle correnti, dando luogo a scandali come il famoso caso Palamara. Si passerà quindi al sorteggio tra persone qualificate, nella speranza che così si possa porre fine al mercimonio delle carriere".

