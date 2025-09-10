Mercoledì 10 Settembre 2025
La parabola del leader
Riccardo Brizzi
La parabola del leader

Garlasco, trovate otto impronte su cereali e spazzatura

Nessuna traccia sull'Estathe né sui biscotti

Sono state trovate otto impronte sui reperti individuati tra i resti della colazione sequestrati 18 anni fa nell'abitazione di Chiara Poggi a Garlasco. È quanto emerso dall'incontro di oggi nell'ambito dell'incidente probatorio disposto dal gip di Pavia Daniela Garlaschelli.

In particolare si tratta di sei impronte sul sacchetto dei cereali e due su quello della spazzatura. Nessuna sull'Estathe né sulla confezione di biscotti.

Ora si dovrà stabilire se siano utili o meno per il confronto ed eventualmente a chi appartengano.

