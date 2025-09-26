Garlasco, indagine coinvolge l'ex procuratore di Pavia

I Carabinieri e i finanzieri all'opera da stamani a Garlasco nelle abitazioni della famiglia Sempio sono coordinati dalla Procura della Repubblica di Brescia, che ha emesso i provvedimenti nell'ambito di un fascicolo che vede indagato l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti. L'inchiesta per corruzione in atti giudiziari ha portato alle perquisizioni nelle dimore dell'ex procuratore, a Pavia, Genova e a Campione d'Italia, e nelle case di due appartenenti alle forze dell'ordine, ora in congedo, che lavoravano nella sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Pavia.