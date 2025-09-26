Garlasco, indagine coinvolge l'ex procuratore di Pavia

I Carabinieri e i finanzieri all'opera da stamani a Garlasco nelle abitazioni della famiglia Sempio sono coordinati dalla Procura della Repubblica di Brescia, che ha emesso i provvedimenti nell'ambito di un fascicolo che vede indagato l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti. L'inchiesta per corruzione in atti giudiziari ha portato alle perquisizioni nelle dimore dell'ex procuratore, a Pavia, Genova e a Campione d'Italia, e nelle case di due appartenenti alle forze dell'ordine, ora in congedo, che lavoravano nella sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Pavia.
Ultima oraGarlasco, indagine coinvolge l'ex procuratore di Pavia