Giovedì 2 Ottobre 2025

I moderati vogliono risposte
2 ott 2025
Garlasco, difesa ex procuratore Venditti ricorre a Riesame

Atto depositato in Tribunale contro perquisizioni e sequestri

L'avvocato Domenico Aiello, difensore dell'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, ha depositato al Tribunale del Riesame il ricorso contro il decreto di perquisizione e sequestro eseguito venerdì scorso nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Brescia che ipotizza nei confronti del magistrato, ora in pensione, il reato di corruzione in atti giudiziari: per l'accusa avrebbe ricevuto denaro per scagionare Andrea Sempio, di nuovo indagato dai pm pavesi per l'omicidio di Chiara Poggi. Nell'atto di impugnazione, trasmesso poco fa, il legale parla di "distorsione" della funzione requirente.

