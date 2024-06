Garcia Perez verso la presidenza di S&D, è unica candidata

La socialista spagnola Iratxe Garcia Perez è l'unica candidata alla guida del gruppo dei Socialisti e Democratici. Lo fanno sapere dal gruppo dei Socialisti Ue. Le cariche saranno sottoposte al voto del gruppo domani ma a questo punto è scontata la riconferma di Garcia Perez. Il Pd, come da intesa con il Psoe spagnolo, non ha candidato un suo eletto. E' invece in corsa per la vicepresidenza del gruppo l'eurodeputata Camilla Laureti, membro della segreteria del Pd.