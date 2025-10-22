Garante, procedimento verso sindacati per sciopero 3 ottobre

Mercoledì 22 Ottobre 2025

Alberto Mattioli
22 ott 2025
Verso Cgil, Usb, Cub, Sgb, Cobas, Cib Unicobas, Cobas Sardegna

La Commissione di garanzia sugli scioperi, con riferimento allo sciopero generale dello scorso 3 ottobre - proclamato da Cgil, Usb, Cub, Sgb, Cobas, Cib Unicobas, Cobas Sardegna, in risposta al blocco della navigazione delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla da parte della marina militare israeliana - ha deliberato l'apertura di un procedimento di valutazione del comportamento nei confronti delle organizzazioni sindacali proclamanti.

Il Garante ricorda, nella nota in cui annuncia la decisione, "che con il provvedimento già adottato lo scorso 2 ottobre, aveva preventivamente segnalato, ai soggetti proclamanti, la violazione dell'obbligo legale di preavviso, previsto dalla Legge 146/90, ritenendo inconferente il richiamo all'art. 2, comma 7, che prevede la possibilità di effettuare scioperi senza preavviso solo "nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori".

ScioperoSindacati