Garante Infanzia,progetto Valditara non avrà gran successo

"Bisogna investire sulla cultura dell'educazione all'affettività, alla parità di genere e al rispetto dell'altro. Sicuramente apprezzabile lo sforzo del ministro dell'Istruzione che ha introdotto in via sperimentale il piano di educazione alle relazioni però sinceramente 30 ore, fatte fuori dall'orario scolastico su base volontaria, non credo che saranno sufficienti. Anzi, non penso proprio avranno gran successo. Si tratta di una materia che andrebbe introdotta nelle scuole fin da piccoli. Perché è fin da piccoli che si deve imparare il rispetto e l'educazione per l'altro". Lo ha detto l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza Carla Garlatti durante la sua relazione annuale al Parlamento.