Martedì 30 Settembre 2025

Garante chiede informazioni su scioperi nei porti
30 set 2025
A prefetti e autorità portuali e capitanerie di Genova e Livorno

A seguito di azioni di protesta e annunci di scioperi nel settore del trasporto merci in diversi porti italiani, la Commissione di garanzia sugli scioperi ha inviato a Prefetti, Autorità portuali e Capitanerie di porto di Genova e Livorno, una richiesta di informazioni, per verificare l'eventuale violazione della Legge 146/90 sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, "ai fini dell'adozione di provvedimenti di competenza dell'Autorità di garanzia". Lo si legge in una nota.

