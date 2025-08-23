Sabato 23 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
È ora di sanzioni per Israele
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Uragano ErinUcraina RussiaCorea del Nord UcrainaPiante velenosePensione a 64 anni
Acquista il giornale
Ultima oraGantz a Netanyahu, 'creare un governo per liberare rapiti'
23 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Gantz a Netanyahu, 'creare un governo per liberare rapiti'

Gantz a Netanyahu, 'creare un governo per liberare rapiti'

La proposta di unirsi alla coalizione con l'opposizione

La proposta di unirsi alla coalizione con l'opposizione

La proposta di unirsi alla coalizione con l'opposizione

Il leader del partito centrista israeliano Unità Nazionale, Benny Gantz, ha invitato Benyamin Netanyahu, il leader dell'opposizione Yair Lapid e il presidente del partito Yisrael Betyenu, Avigdor Liberman, a formare quello che definisce un "governo per la redenzione dei prigionieri e l'uguaglianza nel fardello", con un chiaro mandato di sei mesi prima di nuove elezioni. La proposta prevede che il partito di Gantz si unisca temporaneamente alla coalizione per concentrarsi sul rilascio degli ostaggi e sulla promozione di una legislazione sull'arruolamento degli ultra-ortodossi. "Non voglio salvare Netanyahu, ma gli ostaggi", ha detto.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Ostaggi