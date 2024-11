Gallant, 'solo Bibi decide su rapiti, stare a Gaza inutile'

"Un accordo sugli ostaggi non è né militare né politico, Benyamin Netanyahu è l'unico a decidere su qualsiasi potenziale accordo", ha affermato oggi parlando con i familiari dei rapiti l'ex ministro della Difesa Yoav Gallant, secondo una fonte che ha assistito alla conversazione. Gallant ha anche sottolineato che l'esercito israeliano ha raggiunto tutti i suoi obiettivi nella Striscia di Gaza e che non vi è alcuna ragione per non raggiungere un cessate il fuoco.