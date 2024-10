Gallant, 'servono dolorose concessioni per liberare gli ostaggi'

Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha affermato che sono necessarie "dolorose concessioni" per garantire il rilascio degli ostaggi a Gaza, affermando che le sole operazioni militari non possono raggiungere gli obiettivi di guerra. "Non tutti gli obiettivi possono essere raggiunti solo attraverso le operazioni militari. Per realizzare il nostro dovere morale di riportare a casa i nostri ostaggi, dovremo fare dolorose concessioni", ha affermato Gallant in un discorso in occasione dell'anniversario del calendario ebraico dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023.