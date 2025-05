Gabriele Gravina: Carlo Ancelotti simbolo della supremazia dei tecnici italiani

"Sono felice per Carlo Ancelotti, è un'enorme soddisfazione per lui, ma - consentitemi - per il calcio italiano". Il presidente della federcalcio, Gabriele Gravina, al telefono con l'ANSA manda un messaggio beneaugurante ad una delle eccellenze del calcio azzurro, Carlo Ancelotti, che della Figc è stato anche dipendente. "La scelta dei brasiliani di affidarsi a lui - conclude Gravina - è la conferma della supremazia attuale della scuola dei tecnici italiani".