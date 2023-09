G20, l'Unione Africana verso l'adesione permanente

In vista del summit che si aprirà nel weekend a New Delhi, i Paesi del G20 stanno definendo gli ultimi dettagli per garantire l'adesione permanente al gruppo delle nazioni più sviluppate ed emergenti anche all'Unione africana, "quale segnale di forte attenzione verso il Sud del Mondo". Secondo quanto riferito all'ANSA da fonti qualificate, il nuovo status dell'Unione africana, organismo continentale di 55 stati membri, "potrebbe essere definita entro venerdì" e sarebbe lo stesso dell'Unione europea - l'unico blocco regionale che gode di piena appartenenza - contro l'attuale designazione di "organizzazione internazionale invitata".