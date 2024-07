Furto in casa di Caterina Balivo, rubati gioielli e borse

Furto in casa della conduttrice televisiva Caterina Balivo. I ladri sono entrati nella notte forzando una finestra del balcone dell'appartamento nel quartiere Parioli a Roma. Una volta in casa hanno bloccato la porta dall'interno e rubato borse di valore, Rolex e gioielli. Il valore del bottino è da quantificare. Sul posto la polizia con la scientifica per i rilievi. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Indagano gli agenti del commissariato Villa Glori.