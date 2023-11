Funivia del Mottarone, Santanchè prevede ripresa entro il 2025

"Approfitto della presenza del governatore e del sindaco per dire che finalmente siamo pronti con il progetto di fattibilità per rimettere in piedi la funivia del Mottarone, che è stata una grande ferita di questo territorio, il nostro ricordo va a chi oggi non c'è. Oggi ;;;;;;;firmiamo un protocollo di intesa, il MiTur ha messo le risorse necessarie assieme alla Regione perché ritorni nel suo splendore, dobbiamo farla ripartire al più presto". Lo annuncia la ministra del Turismo Daniela Santanchè assieme al governatore Alberto Cirio al forum internazionale del Turismo a Baveno. "Entro l'estate del 2025 sarà completata" dice Cirio.