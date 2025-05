Funerali privati per Guerrino Casamonica: la decisione della Questura di Roma

Il questore di Roma ha prescritto la forma privata per i funerali di Guerrino Casamonica, appartenente all'omonimo clan e morto in ospedale a 59 anni. Le esequie sono in programma domani. Il provvedimento, notificato ai familiari più stretti e all'agenzia funebre, è stato adottato "in ragione di tradizioni già ostentate da esponenti della famiglia di appartenenza del defunto" sottolinea la Questura. Dieci anni fa alla morte di Vittorio Casamonica, esponente di spicco della famiglia, fu organizzato un vero e proprio funerale show con carrozza, colonna sonora del Padrino e petali di rosa.