Fumata bianca: l'elezione del nuovo Papa diventa breaking news globale

Dalla Cnn alla Bbc al New York Times, la fumata bianca che indica l'elezione del Papa è stata immediatamente breaking news sui maggiori siti web internazionali. "Nuovo leader della Chiesa Cattolica", scrive in apertura la Cnn, mentre il Guardian apre con la "Fumata bianca che annuncia l'elezione del nuovo papa cattolico" e "le campane di San Pietro risuonano e migliaia di pellegrini e turisti applaudono". Le Figaro evidenzia che "un nuovo Papa è stato eletto successore di Francesco". La notizia rimbalza anche su Le Monde e i tedeschi Welt e Bild. Gli spagnoli El Pais ed El Mundo aprono a tutta pagina sulla fumata bianca, mentre l'elezione del Pontefice è rimbalzata con la massima evidenza sulle principali agenzie di tutto il mondo, dall'indiana Pti alla Tap tunisina e alla turca Anadolu, fino alla russa Tass. Anche l'emittente qatariota Al Jazeera ha riferito in tempi strettissimi della "Fumata bianca" che "esce dal comignolo della Cappella Sistina". E anche in America Latina, l'argentino La Nacion apre sull'elezione del Papa così come il cileno La Tercera che annuncia in latino: 'Habemus Papam'.