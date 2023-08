Fukushima, Cina blocca import dei frutti di mare nipponici

La Cina ha annunciato il blocco delle importazioni dei frutti di mare giapponesi a seguito dell'avvio delle operazioni di rilascio nell'oceano delle acque trattate della disastrata centrale nucleare di Fukushima. Lo riferisce l'Amministrazione generale delle Dogane cinesi. La sospensione delle importazioni riguarda "i frutti di mare e i prodotti acquatici" dal Giappone a causa del rilascio di acque trattate di Fukushima nell'oceano, nell'ambito di un'operazione destinata a durare secondo i piani illustrati più di trent'anni. "Al fine di prevenire in modo completo i rischi per la sicurezza alimentare derivanti dalla contaminazione radioattiva causata dal rilascio in mare delle acque reflue nucleari di Fukushima, proteggere la salute dei consumatori cinesi e garantire la sicurezza degli alimenti provenienti dall'estero, l'Amministrazione generale delle Dogane ha deciso di sospendere completamente l'import di prodotti acquatici originari del Giappone" con effetto immediato, da oggi 24 agosto 2023, si legge nella nota. Il provvedimento, infine, include anche "gli animali acquatici commestibili".