Fuga di monossido di carbonio in via Crispi a Trieste: un morto e cinque intossicati

Una persona morta e altre cinque intossicate. E' il bilancio di una fuga di monossido di carbonio verificatasi questa sera in uno stabile della centrale via Crispi a Trieste. I vigili del Fuoco sono intervenuti in seguito a una richiesta di soccorso da parte di una persona in un appartamento al quarto piano al civico 5 della strada. I vigili non sono riusciti a entrare nell' appartamento interessato, ma vi si sono introdotti dal piano superiore, accertando immediatamente la presenza di monossido di carbonio. Presenza riscontrata anche in altri appartamenti, dove stanno ancora operando. La vittima sarebbe un turista austriaco.