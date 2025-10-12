Domenica 12 Ottobre 2025

Sostenere lavoro e imprese

Raffaele Marmo
Sostenere lavoro e imprese
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Omicidio PalermoDiane KeatonGarlascoAccordo GazaBallando con le stelle Crollo bitcoin
Acquista il giornale
Ultima oraFt, Usa aiutano Kiev a colpire siti energia in Russia
12 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Ft, Usa aiutano Kiev a colpire siti energia in Russia

Ft, Usa aiutano Kiev a colpire siti energia in Russia

'Mosca costretta a importare carburante'

'Mosca costretta a importare carburante'

'Mosca costretta a importare carburante'

L'Ucraina ha ricevuto informazioni di intelligence Usa per colpire le risorse energetiche russe, comprese le raffinerie di petrolio situate ben oltre la linea del fronte. Lo scrive il Financial Times citando fonti informate. "Questo sostegno si è intensificato da metà estate", e "gli attacchi di Kiev hanno fatto schizzare alle stelle i prezzi dell'energia in Russia e costretto Mosca a tagliare le esportazioni di gasolio e a importare carburante", scrive il Ft.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraUcraina