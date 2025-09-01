Lunedì 1 Settembre 2025

Gabriele Canè
Ft, sospette interferenze russe su gps aereo von der Leyen

Costretto ad atterraggio con utilizzo di mappe cartacee

Costretto ad atterraggio con utilizzo di mappe cartacee

Costretto ad atterraggio con utilizzo di mappe cartacee

Domenica pomeriggio un presunto attacco di interferenza russa contro la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha disattivato i servizi di navigazione Gps in un aeroporto bulgaro e ha costretto l'aereo del presidente della Commissione europea ad atterrare utilizzando mappe cartacee. Lo riporta il Financial Times.

L'aereo stava trasportando von der Leyen da Varsavia a Plovdiv ed è stato privato dei sistemi di navigazione elettronica durante l'avvicinamento all'aeroporto della città. Tre funzionari informati sull'incidente lo hanno definito un'operazione di interferenza russa, scrive l'Ft.

"Il Gps dell'intera area aeroportuale si è spento", ha affermato uno dei funzionari. Dopo aver sorvolato l'aeroporto per un'ora, il pilota dell'aereo ha deciso di atterrare manualmente utilizzando mappe analogiche, hanno aggiunto. "Si è trattato di un'innegabile interferenza".

© Riproduzione riservata