Ft, nuovi negoziati Kiev-Mosca su stop a raid siti energia

L'Ucraina e la Russia hanno avviato negoziati in via preliminare per porre fine agli attacchi contro le reciproche infrastrutture energetiche: lo riporta il Financial Times (Ft), che cita fonti a conoscenza della questione. Kiev stava cercando di riprendere i negoziati mediati dal Qatar che si erano avvicinati ad un accordo in agosto prima di essere deragliati dall'invasione ucraina della regione russa di Kursk, hanno riferito le fonti, inclusi alti funzionari di Kiev. "Ci sono trattative appena iniziate per riavviare potenzialmente" i negoziati, ha detto un diplomatico. "Ci sono ora colloqui sulle strutture energetiche".