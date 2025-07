Ft, 'l'Ue prepara potenziali controdazi sui servizi Usa'

L'Ue sta preparando un elenco di potenziali tariffe sui servizi statunitensi, nonché controlli sulle esportazioni, come parte di una possibile ritorsione in caso di fallimento dei negoziati commerciali con Washington. Lo riporta il Financial Times online citando due funzionari informati sui colloqui. Uno dei funzionari ha sottolineato che la lista non riguarderà solo le aziende tecnologiche statunitensi.

La Commissione Ue - spiega il foglio britannico - sta preparando l'elenco di misure come parte della sua risposta alle tariffe del presidente americano Donald Trump, ma deve ancora presentarlo ai Paesi dell'Ue.