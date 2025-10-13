Fsb,riforma regole banche segna il passo, crescono rischi

Segna il passo la riforma delle regole globali sulle banche con diversi paesi che non stanno attuando gli impegni presi a livello internazionale oppure lo stanno facendo in maniera incompleta. A lanciare l'allarme, in una lettera al G20 finanza che si riunisce domani a Washington è il Financial Stability Board, l'organismo che mette a punto le normative globali. Il ritardo, scrive il presidente Andrew Bailey pone rischi all'efficienza dei mercati e alla stabilità finanziaria proprio in un momento in cui l'espandersi della tecnologia e le incertezze sull'economia rendono necessarie regole comuni e cooperazione internazionale.