13 ott 2025
Fsb,riforma regole banche segna il passo, crescono rischi

Diversi paesi non hanno attuato impegni

Segna il passo la riforma delle regole globali sulle banche con diversi paesi che non stanno attuando gli impegni presi a livello internazionale oppure lo stanno facendo in maniera incompleta. A lanciare l'allarme, in una lettera al G20 finanza che si riunisce domani a Washington è il Financial Stability Board, l'organismo che mette a punto le normative globali. Il ritardo, scrive il presidente Andrew Bailey pone rischi all'efficienza dei mercati e alla stabilità finanziaria proprio in un momento in cui l'espandersi della tecnologia e le incertezze sull'economia rendono necessarie regole comuni e cooperazione internazionale.

