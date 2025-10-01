Mercoledì 1 Ottobre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis

Ultima oraFs, sciopero del personale il 3 ottobre, possibili disservizi
1 ott 2025
Fs, sciopero del personale il 3 ottobre, possibili disservizi







Proclamato da una sigla sindacale autonoma uno sciopero generale nazionale che interesserà il personale del Gruppo Fs Italiane, dalla mezzanotte alle ore 21 di venerdì 3 ottobre 2025. Lo conferma il gruppo Fs in una nota, secondo cui "lo sciopero potrebbe avere impatti sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale".

Gli effetti - spiega Fs - in termini di cancellazioni e ritardi, "potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dell'agitazione sindacale. Per il trasporto Regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali: dalle ore 6 alle 9, e dalle ore 18 alle 21 di venerdì 3 ottobre. Trenitalia - tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio - invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione".

Informazioni su collegamenti e servizi attivi sono disponibili consultando l'App di Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS, il numero verde gratuito 800892021, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni, attraverso le self-service e le agenzie di viaggio.

ScioperoTrasporti