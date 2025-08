Fs, riduce perdita semestre a 89 milioni, investimenti +15%

Il gruppo Fs chiude il primo semestre con ricavi operativi complessivi in aumento a 8,2 miliardi +2% rispetto al primo semestre 2024. -2% per l'Ebitda che, al netto della plusvalenza per la cessione dello scalo Milano Farini nel primo semestre 2024 ed escludendo l'effetto della variazione di perimetro, registra una crescita del +14%. Il risultato netto di periodo è in perdita per 89 milioni di euro con una variazione positiva di 110 milioni.

"Investimenti record", evidenzia il gruppo che registra un livello complessivo di spesa per investimenti tecnici pari a 8,5 miliardi, +15%. Nell'ambito del Pnrr sono stati consuntivati investimenti per 14 miliardi.