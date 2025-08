Fs, riduce perdita semestre a 89 milioni, investimenti +15% (2)

Nel primo semestre il gruppo Fs ha registrato ricavi da servizi di trasporto per 4,5 miliardi, in crescita di 159 milioni: aumentano i ricavi relativi al trasporto passeggeri su treni Alta Velocità (+35 milioni), Intercity (+7 milioni), Regionale (+26 milioni) e i ricavi da trasporto passeggeri su gomma (+81 milioni). In aumento anche i ricavi del trasporto merci (+10 milioni). I ricavi da servizi di infrastruttura, pari a 2,4 miliardi di euro, registrano un aumento di 206 milioni "per effetto dell'andamento dei corrispettivi di servizio e concessori legati alla circolazione stradale (+225 milioni di euro)". Gli altri ricavi operativi, pari a 1,3 miliardi, "diminuiscono complessivamente di 177 milioni - spiega il gruppo - per la presenza, nel primo semestre 2024, del ricavo realizzato dalla vendita dello scalo di Milano Farini e San Cristoforo (-390 milioni di euro), compensato dall'incremento dei ricavi da contributi (+157 milioni, di cui 145 milioni stanziati a sostegno dell'infrastruttura ferroviaria) e da maggiori altri ricavi (+56 milioni di euro)". I costi operativi si attestano a 7,2 miliardi di euro, in crescita di 204 milioni (+3%) per maggiori costi del personale (+169 milioni) "per effetto dell'incremento dell'organico medio e dell'aumento del costo unitario del lavoro, maggiori costi di gestione dell'infrastruttura stradale (+230 milioni), maggiori costi variabili relativi all'offerta di servizi di trasporto e manutenzioni (+146 milioni), maggiori capitalizzazioni per lavori interni (-191 milioni), nonché per la minore variazione di giacenze di immobili e terreni trading in relazione alla già citata vendita dello scalo Farini (-136 milioni di euro)". E' "per effetto della dinamica di ricavi e costi sopra esposta",che l'Ebitda si riduce di 16 milioni, -2%. La gestione finanziaria "mostra un miglioramento riconducibile principalmente all'assenza nel semestre corrente dell'accantonamento a fondo rischi di 153 milioni legato alla sentenza del Consiglio di Stato in riferimento alla partecipazione in Fse". La Posizione Finanziaria Netta, pari a 13 miliardi di euro, registra un miglioramento di 0,5 miliardi di euro rispetto al 31 dicembre 2024..ti, sviluppato e gestito un livello complessivo di spesa per investimenti tecnici pari a 8,5 miliardi, con una crescita del 15% rispetto al primo semestre 2024 (il 98% degli investimenti è in Italia e quasi 7,5 miliardi di euro sono relativi ad infrastrutture ferroviarie e stradali)". La posizione finanziaria netta, pari a 13 miliardi, migliora di 0,5 miliardi rispetto al 31 dicembre 2024.