Fs, nel 2025 già consegnati 61 treni regionali

"Sessantuno nuovi treni di Regionale, brand di Trenitalia (gruppo Fs), consegnati dall'inizio del 2025 a oggi, per un investimento complessivo di circa 500 milioni di euro": lo afferma Fs in un comunicato in cui sottolinea che il risultato è "in linea con gli obiettivi del piano strategico 2025-2029 del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che entro il 2027 prevede di portare a 1.061 il numero di convogli di nuova generazione destinati a pendolari e viaggiatori in tutta Italia".

"Grazie ai contratti di servizio con le Regioni e le Province autonome, committenti del servizio, fino a oggi sono stati consegnati 596 treni di nuova generazione che, sommati ai 335 acquistati in precedenza, portano a 931 il numero dei nuovi convogli in circolazione. Con le ulteriori consegne di quest'anno e quelle previste entro il 2027, l'80% dell'intera flotta Regionale sarà rinnovato, per un investimento complessivo di 7 miliardi di euro", spiega Fs.

"Il rinnovo del trasporto ferroviario regionale è uno dei pilastri del nostro piano strategico 2025-2029 che prevede investimenti per 100 miliardi di euro in cinque anni", ha detto Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato e direttore generale del gruppo Fs italiane. "Un processo in continua evoluzione, che punta a offrire treni moderni, sostenibili e con elevati standard di comfort e sicurezza. Regionale rappresenta una leva strategica per una mobilità sempre più integrata e connessa, in grado di valorizzare i territori e accompagnare le trasformazioni sociali, ambientali e culturali di un Paese in movimento", ha aggiunto.