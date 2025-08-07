Fs, cresce puntualità treni, AV 71,3%, IC 78,2%, Regionale 89,9%

Migliora a luglio la puntualità dei treni che complessivamente sale di 10 punti percentuali rispetto a luglio 2024. E' quanto fa sapere Fs, sottolineando il risultato "particolarmente significativo considerando che sulla rete ferroviaria italiana sono attualmente attivi circa 1.200 cantieri, indispensabili per modernizzare l'infrastruttura, aumentarne la sicurezza e raggiungere gli obiettivi previsti dal Pnrr".

In dettaglio l'alta velocità è al 71,3%, gli Intercity al 78,2%, i Regionali all'89,9%.

Fs ricorda che "per accompagnare i viaggiatori durante questo periodo di trasformazione, ha potenziato i servizi di assistenza e informazione. Sulle Frecce, gli Intercity e Regionale Trenitalia sono stati installati circa 250mila QR Code "Trenitalia in viaggio con te", per offrire aggiornamenti in tempo reale e supporto immediato. A questo si affianca la campagna informativa lanciata da RFI da febbraio 2025, che racconta il lavoro sui cantieri attraverso stazioni, canali social, media tradizionali e il sito del Gruppo FS, con una sezione interamente dedicata".