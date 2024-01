Frontex, nel 2023 raggiunto il record di arrivi migranti irregolari

Lo scorso anno, secondo quanto reso noto da Frontex, gli arrivi irregolari di migranti nell'Unione Europea sono stati 380 mila, registrando un aumento del 17% rispetto all'anno precedente e raggiungendo il livello più alto dal 2016. La maggior parte degli arrivi, pari al 41% del totale, è stata registrata nell'area del Mediterraneo centrale, con un incremento del 49% rispetto al 2022. Secondo i dati di Frontex, nel corso dell'anno scorso sono stati complessivamente 157.479 gli arrivi sulla rotta del Mediterraneo centrale, che coinvolge principalmente l'Italia. Inoltre, l'agenzia per il controllo delle frontiere esterne ha evidenziato un notevole aumento del flusso di migranti provenienti dall'Africa occidentale nel 2023, che rappresentano il 47% del totale degli arrivi irregolari. Anche il numero dei minori non accompagnati è aumentato considerevolmente, raggiungendo quota 20 mila, con un incremento del 28% rispetto al 2022. I numeri comunicati oggi confermano la tendenza alla crescita significativa dei flussi registrata negli ultimi tre anni e sottolineano la sfida che si deve affrontare nella gestione delle frontiere esterne, ha dichiarato il direttore esecutivo di Frontex, Hans Leijtens. "Confermiamo il nostro impegno nel garantire la sicurezza e l'integrità dei confini dell'Unione Europea, ma è altrettanto importante affrontare gli aspetti umanitari di questo fenomeno", ha aggiunto Leijtens. "Questi numeri non rappresentano solo statistiche, ma persone reali".