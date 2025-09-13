Fronte est, per Roma tra le ipotesi rafforzamento contingente

Giovedì 11 Settembre 2025

13 set 2025
Tra le opzioni anche quella di inviare altri due caccia

L'Italia non esclude di rafforzare il contingente dispiegato lungo il fronte est dei confini Nato. E' quanto viene riportato stamane da alcuni quotidiani, tra cui il Corriere della Sera e La Repubblica, che sottolineano come siano ancora diverse le ipotesi in campo nell'ambito dell'operazione Sentinella orientale dopo lo sconfinamento dei droni russi in Polonia.

Tra le opzioni sul tavolo quella di inviare altri due caccia e quella di allungare il tempo di permanenza del Samp-T presente già in Estonia. Per quanto riguarda i due caccia potrebbero essere impegnati gli F-35 o gli Eurofighter.

