23 ott 2025
Frontale tra due auto nel Bolognese, muore bimbo di 7 anni

Due adulti feriti, l'impatto a Granarolo dell'Emilia

Un bambino di 7 anni è morto ieri sera in un incidente stradale nel Bolognese: intorno alle 21, lungo la strada Porrettana a Lovoleto, frazione di Granarolo dell'Emilia, si è verificato uno scontro frontale fra due automobili. Due adulti feriti. Per ricostruire la dinamica sono stati impegnati i carabinieri della compagnia di San Lazzaro di Savena, intervenuti per eseguire i rilievi.

Il bambino, a quanto risulta, viaggiava seduto sul sedile posteriore, insieme al suo papà, 34 anni, a bordo di una Volkswagen Corrado che, per ragioni da stabilire, si è scontrata frontalmente con una Renault Clio guidata da un 20enne.

