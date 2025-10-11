Giovedì 9 Ottobre 2025

  3. Frontale nel Ferrarese, morti una donna e due giovani

Frontale nel Ferrarese, morti una donna e due giovani

Scontro intorno alle 7.30 tra due auto sulla statale Adriatica

Frontale tra due auto questa mattina nel Ferrarese, sulla statale Adriatica, costato la vita a tre persone. L'impatto, per cause ancora da chiarire, è avvenuto intorno alle 7.30 - tra Ferrara e Argenta - tra una utilitaria, dove alla guida c'era una donna, e un'altra auto con a bordo quattro giovani. Sono morti in tre: la donna e due ragazzi. Gli altri giovani sono feriti ma non sarebbero in gravi condizioni. Sono intervenuti il 118 con ambulanze, automedica ed elicottero, la Polizia locale di Ferrara e i vigili del fuoco di Portomaggiore. A quanto si apprende, le tre vittime sarebbero morte sul colpo ma la dinamica è al vaglio. La statale Adriatica risulta chiusa in entrambe le direzioni in prossimità del chilometro 92, con il traffico che viene deviato.

