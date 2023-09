Frode Trump e figli, asset gonfiati a 3,6 miliardi

Il Giudice di New York Arthur Engoron ha stabilito che Donald Trump e i suoi figli adulti siano responsabili di frode, avendo fornito per circa un decennio false informazioni finanziarie, gonfiando il valore dei loro asset fino a 3,6 miliardi di dollari nei confronti di banche e assicurazioni. A seguito di ciò, il Giudice ha ordinato che alcune delle licenze commerciali di Trump siano revocate come punizione, rendendo così difficile o impossibile per lui e i suoi figli adulti fare affari a New York. Inoltre, il Giudice ha annunciato che ci sarà una figura indipendente che supervisionerà le operazioni della Trump Organization.