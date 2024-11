Jannik Sinner ha vinto le Nitto Atp Finals 2024. In finale, a Torino, l'altoatesino ha sconfitto lo statunitense Taylor Fritz in due set con il punteggio di 6-4, 6-4. Sinner, attuale numero 1 al mondo, si è aggiudicato per la prima volta in carriera il torneo dei 'Maestri'.