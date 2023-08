Frena ancora l'inflazione, a luglio è al +5,9%

Frena ancora l'inflazione in Italia che a luglio si attesta al +5,9% rispetto al +6,4% di giugno. Dato migliore della stima preliminare al 6%. Lo comunica l'Istat. Rallenta inoltre l'inflazione di fondo, che a luglio si attesta al +5,2%. In attenuazione, per il quinto mese consecutivo, risulta infine la dinamica tendenziale del "carrello della spesa", scesa a luglio al +10,2%.