Martedì 2 Settembre 2025

Parigi e Roma collaborino

Pierfrancesco De Robertis
Parigi e Roma collaborino
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
SigonellaParata PechinoArmi CinaCiro GrilloSinner MusettiItalia volley
Acquista il giornale
Ultima oraFratoianni, Vendola è candidato, Decaro non si ritiri
3 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Fratoianni, Vendola è candidato, Decaro non si ritiri

Fratoianni, Vendola è candidato, Decaro non si ritiri

Siamo formidabile alleato e diamo straordinario contributo

Siamo formidabile alleato e diamo straordinario contributo

Siamo formidabile alleato e diamo straordinario contributo

"Decaro è il candidato presidente a cui tutte le forze politiche hanno dato la loro fiducia dal primo momento. Io non trovo una sola ragione politica per cui dovrebbe fare un passo indietro. Ma è incomprensibile e impraticabile che la candidatura alla presidenza passi per il ritiro della candidatura di Nichi Vendola. Non c'è nessuna ragione. Quindi Avs sceglie di candidare Nichi Vendola. Avs è un formidabile alleato, dà uno straordinario contributo". Lo ha detto il segretario di Si, Nicola Fratoianni, deputato di Avs, a margine della festa di Avs.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Elezioni Regionali