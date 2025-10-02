Giovedì 2 Ottobre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Flotilla ultime notizieProteste FlotillaAereo militare caduto4 ottobre Festa NazionaleSciopero treni
Acquista il giornale
Ultima oraFratoianni, su Gaza appello a unità strumentale,diciamo no
2 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Fratoianni, su Gaza appello a unità strumentale,diciamo no

Fratoianni, su Gaza appello a unità strumentale,diciamo no

Meloni ha ricominciato ad attaccare opposizioni e cittadini

Meloni ha ricominciato ad attaccare opposizioni e cittadini

Meloni ha ricominciato ad attaccare opposizioni e cittadini

"Chiedete un gesto di unità per la pace? Uno sforzo apprezzabile" da parte di Antonio Tajani, uno sforzo però "tradito dalle parole del presidente del consiglio che ha ricominciato ad attaccare le opposizioni, i cittadini", svelando "la natura strumentale del suo appello". Il ricorso a "due risoluzioni di maggioranza è una cosa mai vista, una trappola parlamentare per le opposizioni. Al suo appello rispondiamo no per una ragione. Il piano di Donald Trump non è di pace, tutto ciò che la può avvicinare è benvenuto, ma non esiste pace senza riconoscimento incondizionato dello stato palestinese", mentre questa "operazione rischia" di aprire ad "un quadro neo-coloniale".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata