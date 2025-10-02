Fratoianni, su Gaza appello a unità strumentale,diciamo no

"Chiedete un gesto di unità per la pace? Uno sforzo apprezzabile" da parte di Antonio Tajani, uno sforzo però "tradito dalle parole del presidente del consiglio che ha ricominciato ad attaccare le opposizioni, i cittadini", svelando "la natura strumentale del suo appello". Il ricorso a "due risoluzioni di maggioranza è una cosa mai vista, una trappola parlamentare per le opposizioni. Al suo appello rispondiamo no per una ragione. Il piano di Donald Trump non è di pace, tutto ciò che la può avvicinare è benvenuto, ma non esiste pace senza riconoscimento incondizionato dello stato palestinese", mentre questa "operazione rischia" di aprire ad "un quadro neo-coloniale".