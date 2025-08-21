Giovedì 21 Agosto 2025

La paura di (stra)vincere

Giorgio Caccamo
La paura di (stra)vincere
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ucraino arrestato RiminiUcraina RussiaIsraele GazaPensione a 64 anniPippo Baudo figli
Acquista il giornale
Ultima oraFratelli Menendez in commissione per la libertà vigilata
21 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Fratelli Menendez in commissione per la libertà vigilata

Fratelli Menendez in commissione per la libertà vigilata

Possibile scarcerazione dopo 35 anni per omicidio genitori

Possibile scarcerazione dopo 35 anni per omicidio genitori

Possibile scarcerazione dopo 35 anni per omicidio genitori

Potrebbero essere le ultime ore dietro le sbarre per Lyle ed Erik Menendez. Condannati all'ergastolo per aver ucciso i genitori José e Kitty nell'agosto del 1989, i due fratelli compariranno oggi e domani davanti a una commissione per la libertà vigilata di Los Angeles.

Al termine di un processo altamente mediatico, i rampolli di Beverly Hills furono riconosciuti colpevoli di omicidio volontario e condannati all'ergastolo senza condizionale nel 1996. Il tribunale accolse la versione dei procuratori, secondo cui i due puntavano all'eredità milionaria del padre, pezzo grosso dell'industria discografica. La difesa sosteneva che i due ragazzi, di 21 e 18 anni all'epoca del delitto, avessero agito invece a seguito decenni di violenze da parte dei genitori.

Dopo una lunga battaglia dei familiari per la revisione del caso, tornato alla ribalta anche grazie alla serie Netflix 'Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story', lo scorso maggio un giudice di Los Angeles ha ridotto la condanna a 50 anni, in quanto avevano meno di 26 anni al momento del crimine, rendendoli immediatamente eleggibili per la libertà vigilata.

Le udienze, separate, si svolgono in videoconferenza dal carcere di San Diego: oggi tocca al minore dei due, domani sarà la volta di Lyle. La commissione valuterà segni di pentimento e condotta in carcere, dove i fratelli hanno seguito corsi di riabilitazione e avviato programmi di sostegno ai detenuti. Se l'esito sarà positivo, per l'effettiva scarcerazione serviranno fino a 120 giorni di revisione legale e altri 30 per l'eventuale firma del governatore Gavin Newsom.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

SentenzaGiustizia