Fratelli di Simona, tante cose non tornano, dove sono i vestiti?

"Quando siamo arrivati, il corpo di nostra sorella era già a bordo piscina. Il suo corpo era coperto da un telo, con il costume. C'erano le pattuglie dei carabinieri e l'ambulanza. Ma ci sono tante cose che non tornano: era una festa di laurea ma non abbiamo visto la torta, non abbiamo trovato alcolici. Quando siamo arrivati i ragazzi erano tutti bagnati, in silenzio. Non abbiamo trovato i vestiti di mia sorella, ma solo le scarpe". Così i due fratelli di Simona, la gemella Roberta e Gabriele, sulla morte della sorella in una piscina di una villa a Bagheria durante una festa di laurea.