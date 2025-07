Francis Kaufmann estradato, arrivato a Roma dalla Grecia

Francis Kaufmann, il 46/enne statunitense sospettato del duplice omicidio di villa Pamphili, a Roma, è stato estradato oggi in Italia dalla Grecia con un Falcon 900 dell'Aeronautica Militare atterrato all'aeroporto di Ciampino poco prima di mezzogiorno.

Dopo il via libera all'estradizione arrivato dai giudici greci di Larissa, dove l'uomo era stato fermato dopo una fuga che lo aveva portato oltre confine, nel tentativo di far perdere le proprie tracce, Kaufmann, sospettato di aver ucciso la sua presunta figlia, Andromeda di 11 mesi e di aver fatto lo stesso con la sua compagna russa di 28 anni, Anastasia Trofimova, i cui corpi sono stati trovati nei primi giorni di giugno nel parco di villa Pamphili, è stato quindi accompagnato questa mattina in aeroporto, ad Atene.

E' stato poi successivamente scortato dal personale del Servizio di cooperazione internazionale (Scip) e del Servizio centrale operativo (Sco) della Polizia e della squadra mobile di Roma e quindi imbarcato su un Falcon 900 dell'Aeronautica Militare diretto a Roma Ciampino.