Francia: processo per direttissima all'uomo che ha minacciato Bénédicte de Perthuis

Processo per direttissima in Francia all'uomo che ha minacciato di morte Bénédicte de Perthuis, la presidente del tribunale di Parigi che ha pronunciato la sentenza di condanna di Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi degli assistenti parlamentari del partito Rassemblement National a Strasburgo.

L'uomo, di 76 anni, è stato arrestato ieri mattina a La Garenne-Colombes, nella banlieue sud-ovest di Parigi, ed oggi verrà processato dinanzi alla giustizia francese. E' accusato di minacce di morte a pubblico ufficiale Su X, l'individuo si era scagliato contro la giudice che ha condannato l'esponente del Rassemblement National scrivendo: ''Ciò che merita questa troia'. E aggiungendo la foto di una ghigliottina.

In totale sono 5 le persone che hanno minacciato di attentare alla vita della magistrata. Tutti, secondo la procuratrice generale presso la corte d'appello, Marie-Suzanne Le Quéau, sono stati identificati rapidamente. Gli altri 4 sono per il momento stati individuati fuori Parigi e saranno a breve interrogati in stato di fermo.