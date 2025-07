Francia, multa record da 40 milioni per colosso cinese Shein

Shein, il colosso cinese della cosiddetta 'fast fashion', è stato multato in Francia per "pratiche commerciali ingannevoli", dopo un'inchiesta della Direzione generale della Concorrenza, dei Consumi e della Repressione delle frodi di Parigi. L'azienda del Dragone è stata condannata, in particolare, a sborsare una multa record da 40 milioni di euro per "pratiche commerciali ingannevoli nei confronti dei consumatori sulla realtà degli sconti" proposti ai clienti. L'autorità d'Oltralpe precisa che Shein ha già accettato di pagare la multa, la cui somma è record in Francia per questo tipo di infrazioni.