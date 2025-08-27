Martedì 26 Agosto 2025

"L'arma" del cinema

Alberto Mattioli
“L'arma” del cinema
27 ago 2025
Francia: governo in bilico, Bayrou vede i leader da lunedì

Macron, nella richiesta di fiducia non c'è catastrofismo

Il primo ministro francese, François Bayrou, riceve da lunedì i leader dei partiti francesi, a una settimana dal voto del Parlamento davanti al quale lo stesso Bayrou ha deciso di porre la fiducia sulla sua linea di politica generale. Lo si è appreso dal suo entourage.

Il premier affronterà un voto molto incerto, presentando in Assemblée Nationale una dichiarazione di politica generale del governo centrata sullo stato dei conti pubblici e sui tagli da realizzare nel quadro della finanziaria 2026. Le linee generali del suo progetto, annunciato il 15 luglio, prevedono tagli per 43,8 miliardi di euro.

Il presidente Emmanuel Macron ha affermato - secondo quanto riportato al termine del Consiglio dei ministri riunito all'Eliseo - che nella decisione di porre la fiducia, "non c'è né negazione della realtà, né catastrofismo" nei riguardi della crisi finanziaria, ed ha invocato "la responsabilità dei partiti che vogliono essere dei partiti di governo".

