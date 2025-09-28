Venerdì 26 Settembre 2025

28 set 2025
Francia-Gb-Germania all'Iran, evitare azioni di escalation

Francia, Regno Unito e Germania hanno messo in guardia l'Iran contro "azioni di escalation" in seguito alla reintroduzione delle sanzioni Onu dopo il fallimento dei colloqui nucleari. "La reintroduzione delle sanzioni Onu - si legge in una nota dei tre ministeri degli Esteri - non significa la fine della diplomazia. Esortiamo l'Iran ad evitare qualsiasi escalation e a tornare a rispettare gli obblighi di salvaguardia giuridicamente vincolanti".

© Riproduzione riservata