Francia chiede de-escalation sui dazi dopo minaccia di Trump

La Francia invoca la ''de-escalation'' sulla questione dei dazi dopo la minaccia di Donald Trump di imporre una sovratassa del 50% sui prodotti europei, ricordando tuttavia che l'Unione europea è pronta ''a rispondere" alle decisioni del presidente Usa. "In un periodo di negoziati tra Ue e Usa le nuove minacce di aumento dei dazi di Donald Trump non portano alcun aiuto", scrive su X il ministro delegato per il Commercio estero, Laurent Saint-Martin, aggiungendo: ''Manteniamo la stessa linea: la de-escalation, ma siamo pronti a rispondere".