Francia: bonus per rammendare abiti e risuolare scarpe

In tempi di prezzi fuori controllo e inflazione galoppante, il governo francese ha deciso di varare un provvedimento per incoraggiare i cittadini a rammendare i vestiti e risuolare le scarpe, evitando o rinviando l'acquisto di capi nuovi. Lo ha annunciato Bérangère Couillard, sottosegretaria all'Ecologia. Si tratterà, secondo quanto spiegato dalla sottosegretaria, di un "bonus riparazione", inserito nella "legge antispreco per un'economia circolare" e finanziato grazie a un fondo di 154 milioni di euro fra il 2023 e il 2028. Entrerà in vigore da ottobre e darà diritto ad aiuti fra i 6 e i 25 euro, con un tariffario che prevede - ad esempio - 7 euro per rifare un tacco e fino a 25 euro per una fodera. Il lavoro dovrà essere effettuato da sartorie e calzolai che abbiano fatto richiesta del bollino dell'eco-organismo Refashion, che gestisce il progetto per lo stato.