Francia: 10 mln di telespettatori per intervista a Barnier

Oltre 10,3 milioni di telespettatori si sono sintonizzati ieri sera davanti alla cosiddetta intervista dell''ultima chance' di Michel Barnier, il premier della Francia che il Rassemblement National (RN) di Marine Le Pen è sul punto di sfiduciare in Parlamento unendo i suoi voti a quelli del cartello di sinistra 'Nouveau Front Populaire'. Una prima in Francia dal 1962. Lo riferisce l'istituto Médiametrie precisando che lo share è stato del 48,3%. L'intervista è stata trasmessa simultaneamente sull'emittente privata TF1 (5,7 milioni di telespettatori) e sull'emittente pubblica France 2 (4,5 milioni), precisa l'organismo responsabile dell'auditel. Il dibattito parlamentare sulle mozioni di sfiducia contro Barnier, savoiardo ex caponegoziatore Ue per la Brexit di 73 anni, è previsto per oggi alle 16 all'Assembée Nationale, con un voto stimato intorno alle ore 20.